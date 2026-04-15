◆相手先発・マクリーンも7回2安打1失点と譲らずドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、本拠地ドジャー・スタジアムでのメッツ戦に先発登板。勝利投手の権利は得られなかったものの8回途中4安打1失点と好投し、開幕から4試合連続でQS（クオリティ・スタート＝6回以上、自責点3以下）をクリアした。初回、1番・リンドアにいきなり先頭打者被弾。2ボール後の真ん中直球を右翼席中段に叩き込まれ先制を許した。