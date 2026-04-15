中国で、予約した航空券が突然キャンセルされる事象が相次いでいる。香港メディアの香港01が14日に報じた。記事によると、原因は米イラン戦争による原油・燃料価格の高騰だといい、中国のSNS上では、メーデー（労働節）の連休に海外に行く予定だった東南アジア行きの航空券が一方的にキャンセルされたとの不満が複数投稿されている。コメント欄でも同様に突然キャンセルされたと訴える声が相次ぎ、「まさかこの戦争が自分にまで影