新DCユニバース映画『スーパーマン』（2025）の続編として2027年夏公開予定の『マン・オブ・トゥモロー（原題）』の新キャストとして、「キャシアン・アンドー」（2022-2025）や『モービウス』（2022）のアドリア・アルホナの出演が決定したことがわかった。米が伝えた。 アルホナは以前、女王マキシマ役の最終候補として、グレース・ヴァン・パッテンやシドニー・チャンドラ&#