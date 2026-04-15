氷室京介 氷室京介公式YouTubeチャンネルで「GREATEST ANTHOLOGY -NAKED- 2014.07.20 横浜スタジアム」のプレミア配信が決定した。4月18日21時より一夜限りでの配信となる。本映像は、2014年7月20日に横浜スタジアムで行われたソロ25周年ツアー最終公演の記録。直前の周南公演で「次の横浜スタジアム公演をもって氷室京介を卒業する」と突如宣言して臨んだ一夜であり、前日リハーサルでの転倒による肋骨負傷を抱え