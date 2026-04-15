スマートフォンを契約して見ず知らずの人物に通信アプリのIDを伝えようとしていた高齢女性を制止し、詐欺被害を未然に防いだとして、宇部市の携帯電話販売店のスタッフに感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのはauショップフジグラン宇部店の店長森脇有岐夫さんです。森脇さんが勤務する店舗に、2025年3月、「スマートフォンを契約したい」と73歳の女性が訪れました。事情を聞いたところ女性は「スマートフ