工藤会トップの自宅兼事務所に対する使用制限命令の延長をめぐり、工藤会側が「先代は引退した」などとして、通知書の受け取りを拒否していたことが分かりました。北九州市の特定危険指定暴力団、工藤会のトップで総裁の野村悟被告（79）の自宅兼事務所は、暴力団対策法に基づき、福岡県公安委員会が2014年11月以降、使用を制限しています。制限は15日で期限を迎える予定だったことから、県の公安委員会は14日、期間を3か月延長す