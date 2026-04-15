「しぶそば」から「そばいち」へJR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーは2026年4月14日、渋谷駅に4つの新ショップをオープンすると発表しました。 【うぉぉぉぉ！】これが「渋谷駅の新たな“駅そば”」です（写真で見る）4つのショップは2024年に山手線などのホームに近い場所へ移転したJR「新南改札」内外の新エリアにオープン。うち、改札外に設けられる「猿田彦珈琲」は、テイクアウト対応の「Short」とイ