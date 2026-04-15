イラン攻撃で世界中を振り回している米・トランプ大統領の喫緊の課題が、今秋に控えた中間選挙に向けた支持率アップである。トランプ第一次政権の誕生を見事に言い当て、米共和党との深いパイプを有している国際政治アナリストの渡瀬裕哉氏は「トランプ大統領は、中間選挙対策で暗号資産政策を打ち出してくる可能性が高い」と分析する。なぜなのかーー。みんかぶプレミアム特集「トランプ、習近平、高市の本音」第2回。支持