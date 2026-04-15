GSMAは、イベント「Digital Nation Summit Tokyo」で、日本のデジタルトランスフォーメーションに関する最新の報告書を発表した。また、アジア太平洋地域の通信事業者などが、6G時代の形成に向けた新協定「Tokyo Accord」に署名した。 アジアの複数事業者が6Gに向け協定を締結 新協定「Tokyo Accord」には、NTTドコモ、KDDI、楽天モバイル、ソフトバンクの4社やアジア太平洋地域の3つの6Gアライアンスのほ