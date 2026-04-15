斎藤元彦・兵庫県知事のパワーハラスメント疑惑などを文書で告発した元県民局長の男性（2024年7月死亡）のプライベート情報が漏えいした問題をめぐり、上脇博之・神戸学院大教授が4月14日、斎藤知事ら幹部3人が地方公務員法（守秘義務）違反容疑で不起訴となったのを不服として、神戸検察審査会へ申し立てた。検察審査会に申し立てた上脇博之・神戸学院大学教授〈2025年6月10日 神戸市内〉上脇教授は昨年（2025年）6月、「斎藤