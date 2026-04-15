職場にかわいい新人さんが入ってきたら、すぐにでも連絡先が知りたいと思うもの。できれば自然なタイミングで聞き出したいというのが男性の本音でしょう。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「職場の新人女性から携帯アドレスを聞き出すタイミング」をご紹介します。【１】ふたりきりで外回りなどの仕事をするとき「社外での仕事って、ちょっと普段とは違うテンションかも」（２０代女性）というご意見も