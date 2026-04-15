モデル、タレントの亜希が15日までにインスタグラムのストーリーズを更新。自身の誕生日を元夫の清原和博氏（58）らに祝われた写真を公開した。14日に誕生日を迎えた亜希は、花束を抱えた写真をアップ。「昨夜はこの人達に祝ってもらった」と長男の正吾さん、次男の勝児さんと一緒に食事をした写真も公開した。さらに続く投稿では、清原氏の横顔を撮影した写真もアップ。「カメラ向けるも、なかなかタイミング合わない！あ、そもそ