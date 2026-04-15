とちぎテレビ 義務教育の内容を勉強したい１５歳以上の人を対象にした初の栃木県立夜間中学が１４日、栃木市内に開校し、開校記念式典と入学式が行われました。 １４日に開校を迎えたのは県立の夜間中学「とちぎ学びの夢学園」です。 栃木市にある県立学悠館高校の中に設置されました。 夜間中学は、何らかの事情で義務教育を十分に得られなかった人を対象にする教育機関で、県内の公立では初めての開校となります。