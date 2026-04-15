酒の造り手だって、そりゃ酒を飲む。誰よりもその酒のことを知り、我が子のように愛する醸造のプロ「杜氏」は、一体どのように呑んでいるのか？雪深き地で酒を造り続ける方たちの晩酌の様子をお届け。今回は福島県南会津郡にある『合同会社ねっか』を訪ねた。今回、奥会津受け継がれる祭りの日に取材。郷土料理とご馳走が並びます。2000年、奥会津に移住し酒造りに携わる、2016年に米焼酎造りを開始【鎌田修治氏】鎌田修治氏1974年