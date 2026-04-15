新デザイン採用！ 最安グレードの仕様とは？トヨタは2026年4月10日、ミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良を実施し、同年5月6日に発売すると発表しました。今回の改良では、カーボンニュートラルの実現に向け、パワートレインをハイブリッドに統一（除くウェルキャブ仕様）し、エアロデザインのS-Xグレードを新設。また、内外装の意匠変更や装備の拡充により、商品力を高めました。【画像】超カッコいい！ これが“一番安い