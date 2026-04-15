新デザイン採用！ 最安グレードの仕様とは？

トヨタは2026年4月10日、ミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良を実施し、同年5月6日に発売すると発表しました。

今回の改良では、カーボンニュートラルの実現に向け、パワートレインをハイブリッドに統一（除くウェルキャブ仕様）し、エアロデザインのS-Xグレードを新設。また、内外装の意匠変更や装備の拡充により、商品力を高めました。

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そんな進化したノアの一部改良モデルのなかで、最も手頃な価格で入手できるエントリーグレードとは、一体どのような仕様になっているのでしょうか。

初代ノアは2001年に姉妹車「ヴォクシー」とともに登場しました。落ち着いた印象を与えるノアに対し、ヴォクシーは個性的で存在感のあるフロントデザインを採用し、両車のキャラクターは明確に差別化されています。

現行型は2022年1月に登場した4代目で、8年ぶりのフルモデルチェンジによって全グレードが3ナンバーサイズへと統一されました。

日本自動車販売協会連合会（自販連）が発表する「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によれば、2026年3月の販売台数は8075台を記録し、ノアは第9位にランクインしています。

2026年4月10日実施の一部改良では、ウェルキャブ仕様を除く全車のパワートレインをハイブリッドに統一したほか、エアロ仕様の「S-X」グレードを新設。

フロントフェイスは、プロジェクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）、LEDターンランプ、LEDクリアランスランプの採用により、スタイリッシュな顔つきとなりました。

フロントグリルはメッキ部位をメッキモール＋ボディ同色に変更。インテリアでは、S-Xグレードを除きシフトノブやウインドウスイッチ周りにピアノブラック塗装を採用します。

快適性を高める工夫にも注目です。防音材等をノイズの侵入経路に最適に配置することで静粛性を、減衰力の最適化によって乗り心地を良くしました。

そんな進化した改良モデルのなかでも、最も安価なモデルはS-X 2WD（7人乗り／8人乗り）です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベース2850mm。従来のXグレードに代わって新設されたS-Xグレードは、エントリーモデルながらエアロ仕様のエクステリアに変わりました。

ホイールは16インチスチールホイールに樹脂製フルキャップを装着。ボディカラーは新色「ニュートラルブラック」「アーバンロック」を含む4色から選べます。

インテリアカラーはダークグレー、シート表皮はファブリックです。7人乗り仕様はセカンドシートに折りたたみ式サイドテーブルやアームレストを備えるキャプテンシートを採用。

一番安いグレードとして、ステアリングホイールはウレタン、パワースライドドアは助手席側のみの設定です。両側パワースライドドアはオプションで選択できます。

マルチインフォメーションディスプレイは、従来の4.2インチから7インチに大型化されました。

安全面では予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載。パワートレインは1.8リッターハイブリッド、駆動方式はFF（2WD）です。

燃費はWLTCモードで23.8km／Lと、ノアのラインナップの中では最も優れた数値を記録しています。

なお、価格（消費税込み、以下同）は326万1500円。最高級グレードはS-Z E-Four（430万9800円）で、価格差は104万8300円です。