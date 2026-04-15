漫画『ブラックチャンネル』がテレビアニメ化されることが決定した。また、『月刊コロコロコミック』から『週刊コロコロコミック』へ掲載先を移籍し、5月17日より連載がスタートすることが発表された。【画像】公開された『ブラックチャンネル』アニメ化ビジュアル同作は、『月刊コロコロコミック』とPlottにより共同制作しているショートアニメを軸にしたIPプロジェクト。きさいちさとし氏による、ちょっと怖いけど目が離せな