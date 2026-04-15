二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する15日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（深1：57）では、「辞書みたいに説明できるかな？」第2弾を届ける。【写真】“先生”となった猪俣周杜（timelesz）ある言葉の意味を自分なりに考えまとめて、辞書っぽく説明。その説明を、先生役の1人が10点満点で評価していくという企画。第1弾では、真空ジェシカのガクが先生となり【恋】の定義を