timelesz猪俣周杜、抜歯で頬腫れたまま収録 キスマイ二階堂高嗣は「かわいい」と全力フォロー
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する15日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（深1：57）では、「辞書みたいに説明できるかな？」第2弾を届ける。
【写真】“先生”となった猪俣周杜（timelesz）
ある言葉の意味を自分なりに考えまとめて、辞書っぽく説明。その説明を、先生役の1人が10点満点で評価していくという企画。第1弾では、真空ジェシカのガクが先生となり【恋】の定義を徹底議論。それぞれの恋愛観も露呈し、大いに盛り上がった。今回、IQ132だというオダウエダの植田をゲストに迎える。
解答者として挑むのは、二階堂、ケムリ、植田。そして、今回は猪俣が初の先生役として、3人の解答を採点していく。そして今回のお題は…【可愛い】。このお題に対し「色んな意味があって難しい…」と苦慮しながらも3人は解答をひねり出す。
そんな苦労の末に出した【可愛い】の定義に対して猪俣先生は、「すばらしいですね！気持ちわかります」と褒める場面もありつつ、「なんかね…言葉が難しいな」「IQが高すぎます」「これは最低ですね」「俺ここめっちゃ嫌いです」と辛らつな意見も飛び出す。
今回、親知らずを抜歯し、頬が腫れたまま収録に臨んだ猪俣。しかし二階堂は、なぜかその姿を「可愛い」と全力フォロー（？）。二階堂流の“猪俣の可愛いところ”に猪俣も思わずタジタジとなる。
【写真】“先生”となった猪俣周杜（timelesz）
ある言葉の意味を自分なりに考えまとめて、辞書っぽく説明。その説明を、先生役の1人が10点満点で評価していくという企画。第1弾では、真空ジェシカのガクが先生となり【恋】の定義を徹底議論。それぞれの恋愛観も露呈し、大いに盛り上がった。今回、IQ132だというオダウエダの植田をゲストに迎える。
そんな苦労の末に出した【可愛い】の定義に対して猪俣先生は、「すばらしいですね！気持ちわかります」と褒める場面もありつつ、「なんかね…言葉が難しいな」「IQが高すぎます」「これは最低ですね」「俺ここめっちゃ嫌いです」と辛らつな意見も飛び出す。
今回、親知らずを抜歯し、頬が腫れたまま収録に臨んだ猪俣。しかし二階堂は、なぜかその姿を「可愛い」と全力フォロー（？）。二階堂流の“猪俣の可愛いところ”に猪俣も思わずタジタジとなる。