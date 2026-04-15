お笑いコンビ「マユリカ」の阪本（36）が14日深夜に放送されたテレビ朝日系「深夜のダイアン」（深夜2・03）に出演。ダイアン・津田篤宏（49）が考案した「食べるラー油」を使った絶品アレンジ料理に、衝撃を受ける場面があった。今回は「食べるラー油食べ方選手権でスー!!」と題して放送され、出演者たちそれぞれが食べるラー油のアレンジ料理を調理した。トップバッターの津田は「ラー油を使ったカルボナーラ」として、食