「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！本記事では、子
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