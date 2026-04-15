UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 リバプールとパリ・サンジェルマンの第2戦が、4月15日04:00にアンフィールドにて行われた。 リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、アレクサンデル・イサク（FW）、アレクシス・マクアリスター（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリ