UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 リバプールとパリ・サンジェルマンの第2戦が、4月15日04:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、アレクサンデル・イサク（FW）、アレクシス・マクアリスター（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）らが先発に名を連ねた。

31分、リバプールが選手交代を行う。ウーゴ・エキティケ（FW）に代わりモハメド・サラー（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

38分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ヌノ・メンデス（DF）からリュカ・エルナンデス（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

リバプールは後半の頭から2人が交代。イエレミ・フリムポング（DF）、アレクサンデル・イサク（FW）に代わりジョー・ゴメス（DF）、コーディ・ガクポ（FW）がピッチに入る。

52分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。デジレ・ドゥエ（FW）に代わりブラッドリー・バルコラ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

67分、リバプールが選手交代を行う。ジョー・ゴメス（DF）からリオ・ヌグモハ（FW）に交代した。

72分、ついに均衡が崩れる。パリ・サンジェルマンのクビチャ・クワラツヘリア（FW）のアシストからウスマヌ・デンベレ（FW）がゴールが生まれパリ・サンジェルマンが先制する。

74分、リバプールが選手交代を行う。アレクシス・マクアリスター（MF）からカーティス・ジョーンズ（MF）に交代した。

82分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ウォーレン・ザイールエメリ（MF）からルーカス・ベラルド（DF）に交代した。

後半終了間際の90+1分パリ・サンジェルマンに貴重な追加点が入る。ブラッドリー・バルコラ（FW）のアシストからウスマヌ・デンベレ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

この試合はパリ・サンジェルマンが0-2で勝利し、2試合合計スコアでもで勝利した。

なお、リバプールは45+1分にアレクシス・マクアリスター（MF）、85分にイブラヒマ・コナテ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-15 06:10:18 更新