電気自動車バスを販売する北九州市の「EVモーターズ・ジャパン」は14日、東京地裁に民事再生法の適用を申請しました。北九州市若松区に本社を置くEVモーターズ・ジャパンは、大阪・関西万博向けなどに販売した電気自動車バス317台のうち113台で不具合が見つかり、去年、リコールを届け出ていました。EVモーターズによりますと、一連の問題を受けて今月1日に取引先の大阪メトロから契約