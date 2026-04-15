東京都在住の40代女性・Iさんは中学校の教員だ。先生の授業が好き、授業中に黒板に書く「板書」が分かりやすい、と生徒たちに慕われている。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちその礎となったのは、そんなIさんがまだ教育実習生だったときの、偶然の出会いだった。＜Iさんからのおたより＞今から27年前、池袋から西武池袋線で移動中にお会いした小学校の校長先生にお礼を言いたいと思います。当時、私は教育実習中で、