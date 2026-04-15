SNS上で、日本共産党の小池晃参議院議員が過去に投稿した動画が拡散され物議を醸している。問題の動画は、2015年11月に投稿されたもの。ほんの20秒ほどの動画だが、冒頭で男性が海上を並走する海上保安庁のボートに向かって「国会議員に逆らうな！」と叫んでいるのが聞こえる。【写真】「国会議員に逆らうな！」海上保安庁のボートに向かって叫ぶ様子「国会議員に逆らうな！」動画が拡散小池議員はこの動画を《別の船で意識を