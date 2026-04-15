若者マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」所長の長田麻衣さんによると、繊細なZ世代には「ほめ方」にもコツがいるという。どんな環境で、どれくらいの頻度でほめればいいのか。長田さんの著書『ほめられると気まずすぎてしぬZ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代』（徳間書店）より一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Prostock-Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Prostock-Studio■ほめると「いやいや私