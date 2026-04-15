アメリカ・イラン情勢を背景にホルムズ海峡の緊張が続く中、日本はガソリン価格高騰にどう備えるべきなのか、専門家を中心に議論された。 【TVer】アメリカとイランの仲介役になぜ「軽量級」のパキスタン？外交評論家が解説 日本は原油のおよそ9割を中東に依存しており、その大部分がホルムズ海峡を経由して運ばれてくる。ホルムズ海峡の封鎖や通行料徴収といった問題を引き起こしているアメリカ・イラン情勢の緊張が長引