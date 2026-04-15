きょうはイラン情勢への楽観的な見方が広がる中、為替市場ではドル安が加速している。この日発表の３月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が前月比０．５％上昇と予想を大きく下回ったこともドル安を誘発している。本日のＰＰＩを受けてＦＲＢによる利下げの確率も高まっており、米国債利回りも下落。 短期金融市場では年内に１回以上の利下げが実施される確率を３８％で織り込み、前日の３５％から上昇している。 USD/JPY1