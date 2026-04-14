１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区に広がる花畑。（漳州＝新華社記者／姜克紅）【新華社漳州4月14日】中国福建省漳州市は近年、九竜江西渓南岸で生態系修復と都市再生を深く融合させたプロジェクトを段階的に推進している。かつての干潟や荒れ地が緑豊かな水辺へと生まれ変わり、市民や観光客の憩いの場となっている。１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区を散策する人たち。（漳州＝