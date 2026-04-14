１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区に広がる花畑。（漳州＝新華社記者／姜克紅）

【新華社漳州4月14日】中国福建省漳州市は近年、九竜江西渓南岸で生態系修復と都市再生を深く融合させたプロジェクトを段階的に推進している。かつての干潟や荒れ地が緑豊かな水辺へと生まれ変わり、市民や観光客の憩いの場となっている。

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区を散策する人たち。（漳州＝新華社記者／膕據

１２日、福建省漳州市の竜江歳月風景区。（ドローンから、漳州＝新華社記者／膕據

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区でビーチバレーを楽しむ子どもたち。（漳州＝新華社記者／姜克紅）

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区でブランコに乗る子どもたち。（漳州＝新華社記者／姜克紅）

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区で写生する子どもたち。（漳州＝新華社記者／膕據

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区でくつろぐ人たち。（漳州＝新華社記者／膕據

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区を歩く子ども。（漳州＝新華社記者／膕據

１２日、福建省漳州市の竜江歳月風景区と周辺の市街地。（ドローンから、漳州＝新華社記者／膕據

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区で遊ぶ子どもたち。（漳州＝新華社記者／姜克紅）

１２日、福建省漳州市の竜江歳月風景区にある遊園地。（ドローンから、漳州＝新華社記者／膕據

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区で遊ぶ子ども。（漳州＝新華社記者／姜克紅）

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区に広がる花畑。（漳州＝新華社記者／膕據

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区と周辺の市街地。（ドローンから、漳州＝新華社記者／姜克紅）

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区で写生する子どもたち。（漳州＝新華社記者／姜克紅）

１１日、福建省漳州市の竜江歳月風景区で遊ぶ子どもたち。（漳州＝新華社記者／膕據