7人組アーティスト、XGがワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の東京公演を4月10日・11日・12日の3日間、国立代々木競技場 第一体育館で開催。2月6日からスタートした日本ツアー（全8都市16公演）を完遂した。【ライブ写真ギャラリー】「XG WORLD TOUR: THE CORE」東京公演横浜・Kアリーナで幕を開けた本ツアーは、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡を巡り、各地でファン＝ALPHAZを動員。全国規模での展開を通じて、グル