XG、日本ツアー16公演を完走 “CORE”が示す次章とグローバルへの拡張
7人組アーティスト、XGがワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の東京公演を4月10日・11日・12日の3日間、国立代々木競技場 第一体育館で開催。2月6日からスタートした日本ツアー（全8都市16公演）を完遂した。
【ライブ写真ギャラリー】「XG WORLD TOUR: THE CORE」東京公演
横浜・Kアリーナで幕を開けた本ツアーは、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡を巡り、各地でファン＝ALPHAZを動員。全国規模での展開を通じて、グループの現在地とスケール感を改めて示すものとなった。
東京公演では、今年1月にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE -核-』の収録曲を軸に、これまでの代表曲を織り交ぜた全23曲を披露。パフォーマンスの精度と統一された世界観が際立ち、XGが提示する”CORE”というコンセプトを立体的に体現した。最終日となる12日の公演はAmazon Prime Videoで日本国内向けに独占配信され、会場外にもその熱量が拡張された。
今後、ツアーはアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米へと展開予定。日本での成功を足がかりに、XGの提示する”X-POP”の輪郭はさらにグローバルに広がっていくことになる。
XG WORLD TOUR: THE CORE
日本公演
2026年2月6日〜4月12日横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京（全16公演）
ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more
XG WORLD TOUR: THE CORE Special Website
https://xgalx.com/xg/tour/thecore/
XG 1st Full Album『THE CORE -核-』
Tracklist:
01. XIGNAL (The Intro)
02. GALA
03. ROCK THE BOAT
04. TAKE MY BREATH
05. NO GOOD
06. HYPNOTIZE
07. UP NOW
08. O.R.B (Obviously Reads Bro)
09. 4 SEASONS
10. PS118
XG 1st Full Album Special Website
https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/
Streaming & Download
https://xg.lnk.to/THECORE_DIGITAL
『THE CORE -核-』は、XGの創造性とアイデンティティを提示するステートメント的作品だ。ジャンルを横断しながらも、その中心には一貫したエネルギーが据えられている。トレンドに依存しない姿勢と、「音楽そのものの価値」を問う意識が、XG独自の”X-POP”という概念として結実している。この作品は、現在のXGをもっとも率直に映し出すと同時に、今後の拡張を予感させる出発点でもある。
【ライブ写真ギャラリー】「XG WORLD TOUR: THE CORE」東京公演
横浜・Kアリーナで幕を開けた本ツアーは、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡を巡り、各地でファン＝ALPHAZを動員。全国規模での展開を通じて、グループの現在地とスケール感を改めて示すものとなった。
今後、ツアーはアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米へと展開予定。日本での成功を足がかりに、XGの提示する”X-POP”の輪郭はさらにグローバルに広がっていくことになる。
XG WORLD TOUR: THE CORE
日本公演
2026年2月6日〜4月12日横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京（全16公演）
ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more
XG WORLD TOUR: THE CORE Special Website
https://xgalx.com/xg/tour/thecore/
XG 1st Full Album『THE CORE -核-』
Tracklist:
01. XIGNAL (The Intro)
02. GALA
03. ROCK THE BOAT
04. TAKE MY BREATH
05. NO GOOD
06. HYPNOTIZE
07. UP NOW
08. O.R.B (Obviously Reads Bro)
09. 4 SEASONS
10. PS118
XG 1st Full Album Special Website
https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/
Streaming & Download
https://xg.lnk.to/THECORE_DIGITAL
『THE CORE -核-』は、XGの創造性とアイデンティティを提示するステートメント的作品だ。ジャンルを横断しながらも、その中心には一貫したエネルギーが据えられている。トレンドに依存しない姿勢と、「音楽そのものの価値」を問う意識が、XG独自の”X-POP”という概念として結実している。この作品は、現在のXGをもっとも率直に映し出すと同時に、今後の拡張を予感させる出発点でもある。