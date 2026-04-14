ボートレース福岡のＧＩ「福岡チャンピオンカップ開設７３周年記念競走」は１４日、予選最終日となる４日目が行われた。末永和也は３日目終了時点で２０位タイとボーダー下からの勝負駆け。４日目は３、１着で勝負駆け成功。予選を１３位でクリアした。「エンジンはいいし伸びは普通よりいい。出足を求めて展開を突けるように」と舟足も良好だ。準優は１２Ｒ５号艇。１枠には師匠の上野真之介が陣取る。「真之介さんと一緒