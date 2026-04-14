高尾颯斗 高尾颯斗が、都内で行われた映画『Erica-エリカ-』の完成披露上映会に登壇。初のホラー映画参戦となった本作への想いを語った。映画「Erica-エリカ-」は、全国最大の学生映画の祭典となる東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した自主映画「連鎖」を原案に、宮岡太郎監督が劇場公開長編映画としてセルフリメイクした人間の狂気を描く戦慄のサイコホラー作品。主演は映画『ソロモンの偽証 前篇・事件 / 後篇