SKY-HIが、4月15日に発売するアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』に収録される「Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)」のライブ映像を公開した。本映像は、2025年12月に開催されたバースデーライブ＜SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-＞で初披露された際のパフォーマンスを収めたものだ。初披露ならではのフレッシュな熱量に加え、楽曲タイトルにちなみ、“ポケット