SKY-HIが、4月15日に発売するアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』に収録される「Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)」のライブ映像を公開した。

本映像は、2025年12月に開催されたバースデーライブ＜SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-＞で初披露された際のパフォーマンスを収めたものだ。初披露ならではのフレッシュな熱量に加え、楽曲タイトルにちなみ、“ポケット”を想起させるように、同一画面内に複数の映像がパッチワーク状に展開されるユニークな編集が印象的な映像になっているという。

本楽曲は、当時デビュー前のSTARGLOWのTAIKI、GOICHIが客演として参加している。かつてTAIKIが「14th Syndrome」で描いた“5年後の約束”が、実際の成長とともにアップデートされ、今作ではSKY-HI、TAIKI、GOICHIの3人が同じ夢を見据えてラップを交わすことで、“夢を追い続けること”へのリアルな想いと希望を鳴らす作品に仕上がっているとのこと。

https://youtu.be/HFOuMmF-WI

なお、アルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』は、SKY-HIがラッパー、プロデューサー、BMSG CEO、そして一人の人間として人生と向き合う中で見てきたものや培ってきた人生観を凝縮した作品になっているという。収録楽曲には、自身の誕生日である2025年12月12日にリリースされた配信アルバム『Success Is The Best Revenge』の楽曲に加え、これまでBMSG FESやSKY-HIのライブで披露してきたBMSGアーティストとのコラボ楽曲が初音源化され、新たなBMSGアーティストの参加によって進化を遂げた多数の楽曲が収録される。

初回生産限定盤には、満員ソールドアウトとなった2024年・2025年のバースデーに開催された＜SKY-HI Birthday Bash＞2年分のライブ映像に加え、MVも収録。

また、同形態はシックで重厚感のある三方背ケース仕様で、全80ページのフォトブックやジャケット写真ステッカーを同梱。作品世界をより深く堪能できる、特別感あふれるプレミアムなパッケージに仕上がっている。

◾️『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』

2026年4月15日（水）リリース

予約：https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge__PKG

特設サイト：https://successisthebestrevenge.skyhi.tokyo/ ▼デジタルアルバム『Success Is The Best Revenge』

配信：https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge https://youtu.be/HFOuMmF-WI

◾️＜SKY-HI TOUR 2026 -Success is-＞ 2026年5月4日（月・祝）

[愛知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

開場 17:00 / 開演 18:00 2026年5月11日（月）

[大阪]フェニーチェ堺 大ホール

開場 17:30 / 開演 18:30 2026年5月12日（火）

[大阪]フェニーチェ堺 大ホール

開場 17:30 / 開演 18:30 2026年5月25日（月）

[北海道]カナモトホール（札幌市民ホール）

開場 17:30 / 開演 18:30 2026年5月27日（水）

[宮城]仙台サンプラザホール

開場 17:30 / 開演 18:30 2026年5月30日（土）

[福岡]福岡サンパレス

開場 17:00 / 開演 18:00 2026年5月31日（日）

[広島]広島上野学園ホール

開場 17:00 / 開演 18:00 ◆＜SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-＞

2026年6月17日（水）

[東京]日本武道館

開場17:30 / 開演 18:30 2026年6月18日（木）

[東京]日本武道館

開場 17:30 / 開演 18:30 ※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 詳細：https://skyhi.tokyo/news/1858