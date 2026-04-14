今月、ロンドンで開かれる世界卓球選手権で日本代表に選ばれている岡山県玉野市出身の面手凛選手が公開練習を行ないました。 【写真を見る】玉野市出身の日本代表・面手凛選手ロンドンで開催される世界卓球選手権に向け公開練習【岡山】 東京都内で行なわれた公開練習で、大一番に向けての調整に汗を流した面手凛選手です。玉野市出身の18歳で、この春まで岡山市中区の山陽学園高校で卓球の腕を磨いてきました。 今年2月に行