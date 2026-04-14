神奈川県庁（資料写真）神奈川県は１４日、伊勢原市に住む２０代女性がはしかに感染したと発表した。海外渡航歴はないという。県によると、女性は９日に発熱し、１０日に医療機関を受診。発疹が出た１１日にも別の医療機関を受診した。１３日には最初の医療機関を再受診し、遺伝子検査で陽性が判明した。女性は周囲に感染させる可能性のある１０日に中央堂伊勢原薬局（同市）を訪れた。また８、１０、１３日には小田急小田原