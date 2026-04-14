リポート「午後2時の長野市です。時折吹く風が心地良いですが、外にいると少し汗ばむ陽気。街には半袖姿の人も見られます」日中の最高気温が25.5度と夏日になった長野。親子「汗だくじゃないか～」（きょうの天気はどう？）「夏みたい」外で元気いっぱい遊んだ後は水分補給も欠かせません。14日の県内は高気圧に覆われ各地で気温が上がり安曇野市穂高で26.9度。飯田や伊那、信州新町で25.9度など6月上旬から下旬並みと