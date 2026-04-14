4月14日（火）のB.LEAGUE理事会の後、メディアブリーフィングが行われました。 B.LEAGUEは本日、一般社団法人xIB JAPANと連携協定を締結し、xIB JAPANから藤田恭嗣代表理事と富田直人理事を迎えて会見が行われました。 藤田代表理事は、株式会社メディアドゥの代表取締役社長であるとともに、徳島ガンバロウズの運営会社である株式会社がんばろう徳島の代表取締役、B.LEAGUEの理事でもあります。藤田代表理事は2020年、地