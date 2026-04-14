東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモです。現在、台風4号が発生しています。そこで、テーマはこちらです。「ことしは台風の発生が多い？」まず、ことしはすでに台風1号から台風4号まで発生していますが、これはかなりのハイペースです。過去10年間の台風4号が発生した日付を見ると、大体7月ごろ、早くて6月というところですが、ことしは4月10日に発生しました。圧倒的にペースが速いです。しかも、た