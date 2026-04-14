観音様でも関係なく設置義務あり国土交通省大阪航空局は2026年4月9日、石川県加賀市作見町の観音像「加賀大観音」に設置された航空障害灯が、長期間にわたり点灯しない状態が続いているとして、所有者に対し、航空法に基づく行政処分（航空障害灯の設備改善命令）を行ったと発表しました。【画像】た、確かに危ないな…これが、遠くから見た加賀大観音像です加賀大観音は、正式名称を「慈母観世音菩薩大立像」という全長73m