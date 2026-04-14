柏崎刈羽原発6号機は、16日に営業運転を再開する予定です。原発の半径5～30kmの圏内にある7つの自治体が、原子力防災の強化などを国に共同で求めるためのUPZ自治体協議会を立ち上げました。 長岡市・小千谷市・十日町市・見附市・上越市・燕市・出雲崎町の7つの自治体は、電源三法交付金の対象拡大や原子力防災の強化などについて、これまでは主として個別に国と協議してきました。協議会の発足により、今後は7市町が連