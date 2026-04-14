2026年4月11日、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が自身のYouTubeチャンネルを更新。相方の綾部祐二とのコラボ動画を投稿した。 （関連：【画像あり】「熟年夫婦感」「本当にいいコンビ」1年ぶりに再開した又吉と綾部） 綾部は2017年に渡米し、現在ロサンゼルスで生活。又吉のYouTubeチャンネルには帰国した際に出演しており、今回は1年ぶりの出演になるようだ。 2人がやってきたのは、自由が丘の古着屋。又吉は以前