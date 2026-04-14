2026年4月11日、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が自身のYouTubeチャンネルを更新。相方の綾部祐二とのコラボ動画を投稿した。

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綾部は2017年に渡米し、現在ロサンゼルスで生活。又吉のYouTubeチャンネルには帰国した際に出演しており、今回は1年ぶりの出演になるようだ。

2人がやってきたのは、自由が丘の古着屋。又吉は以前、綾部が好きな映画『フィールド・オブ・ドリームス』のTシャツを購入したようだが、紛失してしまったため、もう一度買い直してプレゼントをしたいと語った。だが、又吉は購入した店を間違ってしまったようで、今回来店した店ではなかったようだ。これには綾部も「やめろよ」「頼むよ」と困った様子。気持ちを切り替えて、2人は普通にショッピングをすることに。

何度かに分けて試着しようとしたり、変なタイミングで試着室から出てくる又吉に、綾部は「全部1回でやれよ」「なんちゅうタイミングで出てくるんだよ」と怒涛のツッコミ。だが、全身オシャレなセットアップに身を包んだ又吉を見て「いいじゃん」「絶妙な色」と絶賛した。そして綾部が夏目漱石の本名を知っているというボケを阿吽の呼吸で披露し、「このくだり何年やってんの」「恥ずかしい」と苦笑。仲の良さを見せた。

今回の動画に視聴者からは「本当にいいコンビ」「最高だな」「熟年夫婦感」といった声が集まった。

（文＝リアルサウンドテック編集部）