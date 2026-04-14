【聖闘士星矢 聖闘士聖衣神話EX Miniature Collection2】 4月第4週より発売予定 価格：1回500円 バンダイは、カプセルトイ「聖闘士星矢 聖闘士聖衣神話EX Miniature Collection2」を4月第4週より発売する。価格は1回500円。 本商品はフィギュア『聖闘士聖衣神話EX』をミニチュアにしたカプセルトイ第2弾。パッケージ背面にはオリジナルの透明窓仕様が施され、フィギュア