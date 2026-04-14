北九州市に本社を置く住宅設備大手、TOTOは中東情勢を受け、13日からユニットバスなどの新規受注を停止しました。福岡市の住宅リフォーム業者は「売り上げが立たない」と頭を抱えています。 福岡市早良区で住宅設備の交換などを行っているリフォーム店です。14日、見せてもらったのは。■大問屋 福岡エリアマネージャー・立岡聖也さん「ユニットバスの受注停止のお知らせですね、きのうの朝。」新規