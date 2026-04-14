岡山市で働く優秀な人材を確保しようと、大森市長らが、ベトナムのタイニン省に向けてきょう（14日）出発しました。 【写真を見る】ベトナムから岡山への人材確保目指し岡山市が公式訪問団派遣14日出発【岡山】 現地へ向かったのは大森市長ら公式訪問団8人です。岡山市は現在はベトナムのタイニン省に統合されたロンアン省と、2023年から労働や産業の分野などで協力関係にあります。就業を希望するベトナム人を呼び込むこと