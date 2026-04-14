県内で生息域が広がっているイノシシにも十分な注意が必要です。鹿角市の小学校では今月、イノシシにグラウンドが掘り起こされる被害が続いています。草の根や虫などを食べるために地面を掘り起こしているとみられ、小学校や市が対応に追われています。全校児童37人、鹿角市の尾去沢小学校です。1週間前に新学期が始まったばかりですが、子どもたちは保護者が送迎する車で登下校する日々が続いています。その理由は、春になり冬眠